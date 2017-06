FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 09.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

OG7Z XFRA DE000A0ERYQ0 KEPPLER-EM. MKTS-LBB-INV. 0.620 EUR

OG7Y XFRA DE000A0DNG24 LBB-PRIVATDEPOT 4 (A) 0.300 EUR

OG7P XFRA DE0009774836 MARS-5 MULTIASS.LBB-INV. 0.500 EUR

OG7H XFRA DE0009770172 GO EAST-INVEST 0.630 EUR

OG7K XFRA DE0008479437 LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB 3.900 EUR

OG7J XFRA DE0008479387 LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB 1.400 EUR

OG7G XFRA DE0008479254 EURORENT-EM-INVEST 1.290 EUR

OG7E XFRA DE0008479213 MULTIRENT-INVEST 1.260 EUR

LGG XFRA US5249011058 LEGG MASON INC. DL-,10 0.250 EUR

58G XFRA US36268W1009 GAIN CAP.HLDGS DL-,00001 0.054 EUR

DA3 XFRA US2342641097 DAKTRONICS INC. 0.062 EUR

EC6A XFRA US2067104024 CONCURRENT COMPUTER DL-01 0.107 EUR

PS9A XFRA ID1000118409 PT.PP LDN SUMAT.ID RP 100 0.002 EUR

4FM XFRA ID1000105703 BISI INTL TBK, PT RP 100 0.006 EUR

4SK XFRA HK3808041546 SINOTRUK HONG KONG 0.009 EUR

3F5 XFRA HK0817039453 CHINA JINMAO HLDGS GR.LTD 0.010 EUR

I7G XFRA FR0010259150 IPSEN S.A. PORT. EO 1 0.850 EUR

3MU XFRA FR0000038606 MANITOU B.F. SA INH. EO 1 0.430 EUR

VT9 XFRA DE000VTG9999 VTG AG O.N. 0.750 EUR

BNR XFRA DE000A1DAHH0 BRENNTAG AG NA O.N. 1.050 EUR

VTX XFRA BMG9321Z1086 VARITRONIX INTL HD-,25 0.003 EUR

RH6B XFRA BMG7475M1626 REGAL HOTELS INTL HD-,10 0.010 EUR

CTJ1 XFRA BMG5320C1082 KUNLUN ENERGY CO. HD-,01 0.008 EUR

CQA2 XFRA BMG2020F1683 CENTURY CITY INTL HD-,10 0.002 EUR

HUD XFRA ANN4327C1220 HUNTER DOUGLAS EO-24 1.750 EUR

27K XFRA KYG521541048 KANGDA INTL ENVIRON.HD-01 0.002 EUR

G24 XFRA DE000A12DM80 SCOUT24 AG NA O.N. 0.300 EUR

P6SG XFRA US71922G2093 PHOSAGRO PJSC SP.GDR REGS 0.158 EUR

3BJ4 XFRA DE000A1CXYM9 WELTZINS-INVEST (P) 1.700 EUR

3BJ1 XFRA DE000A0JKNP9 KEPPLER-GL. VAL.-LBB-INV. 0.400 EUR

2XT XFRA US23355L1061 DXC TECHNOLOGY CO. DL-,01 0.161 EUR

WRM XFRA US87403A1079 TAILORED BRANDS INC.DL-01 0.161 EUR

8H1 XFRA CA4488112083 HYDRO ONE LTD 0.146 EUR

UN01 XFRA DE000UNSE018 UNIPER SE NA O.N. 0.550 EUR