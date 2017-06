Der VW-Hauptaktionär Porsche SE übernimmt einen Anbieter von Software für Verkehrsplanung und Transportlogistik. Rund 97 % der PTV Planung Transport Verkehr AG kauft man und der Kaufpreis liegt bei mehr als 300 Mio. Euro. Allerdings ist noch nicht alles in trockenen Tüchern - die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die Behörden.br/>

Die Porsche SE hatte vor einigen Jahren das Ziel ausgegeben, neben VW weitere Investments zu finden, Anteile oder gar ganze Firmen zu kaufen. Außer der Übernahme des VW-Anteils an Suzuki und dem Einstieg bei dem US-Datenanbieter Inrix für zusammen 600 Mio. Euro wurde lange keine weitere Anlagemöglichkeit gefunden. Inrix, die Verkehrsdaten in Echtzeit erfasst, arbeitet bereits mit PTV zusammen. Die PTV Group mit Hauptsitz in Karlsruhe beschäftigt weltweit 700 Mitarbeiter und erzielte zuletzt einen Umsatz von 93 Mio. Euro.br/>

Durch die Übernahme schmilzt das Geldpolster der Porsche SE. Als Ziel gab die Beteiligungsholding für 2017 eine Nettoliquidität zwischen 0,7 und 1,2 Mrd. Euro an, während man bislang eine Liquidität zwischen 1 und 1,5 Mrd. Euro angepeilt hatte.br/>

