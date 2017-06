Baader Bank AG erzielt Top-Rankings im Extel Survey 2017

Presseinformation: Baader Bank AG erzielt Top-Rankings im Extel Survey 2017

Unterschleissheim, 8. Juni 2017: Die Baader Bank sichert sich in der Extel Umfrage 2017 wieder Top-Platzierungen für Deutschland, die Schweiz und Österreich. Neben dem zweiten und dritten Platz im Segment "Small/Mid Cap Research" für Deutschland und die Schweiz sowie dem zweiten Platz für Research in Österreich, belegte das Institut erneut den ersten Platz im wichtigen Segment "Germany: Trading/Execution". Darüber hinaus belegte die Bank in dieser Kategorie auch in der Schweiz erstmalig den ersten Platz.

"Die wiederholte Wahl zur Nummer 1 für Trading/Execution in Deutschland und nun auch mit dem ersten Platz für das schweizerische Produkt in dieser Kategorie ist eine großartige Auszeichnung von unseren Kunden. Gleichzeitig zeigt es, dass neben einer hochmodernen Technik die menschliche Komponente entscheidend ist. Besonders vor der Entkopplung des Handels und des Research durch MIFID II ist die Wertschätzung sowohl unserer Research- als auch Handelskompetenz eine große Bestätigung für uns", sagt Oliver Riedel, Mitglied des Vorstands der Baader Bank.

Erstmalig wurde das Sales-Team der Baader Bank im Segment "Germany: Small & Mid Caps Sales" als Nummer 1 eingestuft. Zusätzlich zu dieser Spitzenplatzierung konnten in allen anderen Sales-Kategorien gute Erfolge erzielt werden.

Das jährliche Extel-Ranking ist Europas wichtigste Umfrage, in der institutionelle Investoren aus der ganzen Welt die Kompetenz von Brokern aus ganz Europa im Research- und Handelsgeschäft bewerten.

Über die Baader Bank AG: Die Baader Bank AG ist eine der führenden Investmentbanken im deutschsprachigen Raum. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und 450 Mitarbeitern ist sie in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Institutional Brokerage, Asset Management Services, Banking Services und Research aktiv.

