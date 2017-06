FRANKFURT (Dow Jones)--Die DAX-Futures gehen knapp behauptet in den Donnerstag. Der Juni-DAX fällt gegen 8.04 Uhr um 14 auf 12.684 Punkte. Das bisherige Tageshoch liegt bei 12.697,5 und das Tagestief bei 12.683,5 Punkten, umgesetzt worden sind etwa 400 Kontrakte. Widerstände sehen Händler bei 12.733 und 12.745 Punkten, eine Unterstützung bei 12.633 Punkten.

Händler rechnen mit einem abwartenden Handel am so genannten Super-Donnerstag mit der Sitzung der Europäischen Zentralbank, der Unterhaus-Wahl in Großbritannien und den Aussagen des von Donald Trump entlassenenen ehemaligen FBI-Chef James Comey vor einem Senatsausschuss. Der "Tag der Entscheidungen sollte für ein Anziehen der Volatilität führen", heißt es im Commerzbank Technical Analysis and Index Research.

June 08, 2017 02:09 ET (06:09 GMT)

