Pharma+Food: Herr Harbauer, als wir uns zuletzt auf der Achema 2015 unterhielten, ging es Bosch um die Darstellung von Linienkompetenz, also Produktlösungen für jeden einzelnen Ver- bzw. Bearbeitungsschritt anbieten zu können. Ihr Auftritt auf der Interpack 2017 ist nun der vernetzten Fabrik gewidmet - die ist wahrscheinlich einfacher zu realisieren, wenn fast alle Geräte und Systeme aus einem Haus kommen? Uwe Harbauer: Ja, das ist genau so. Und als Bosch wollen wir unseren Kunden natürlich Gesamtlösungen anbieten. Dennoch ist es mir wichtig zu betonen, dass wir auch das Geschäft mit den Einzelmaschinen weiter verfolgen - wir werden nie aufhören, Einzelmaschinen zu verkaufen. In diesem Bereich ist der Wettbewerb natürlich deutlich härter, das sieht jeder, der offenen Auges hier über die Messe läuft. Mit steigender Komplexität sinkt hingegen die Breite des Angebots. Für Bosch Packaging Technology ist es wichtig, für jeden Kunden das passende Angebot im Portfolio zu haben. Und das können wir mit der Kombination aus Einzelmaschinen, Linien und Systemen sowie den passenden Industrie 4.0 Angeboten unter Beweis stellen. Besonders spannend ist es natürlich, mit unseren Kunden zu wachsen; also etwa zunächst eine Einzelmaschine an einen kleinen Hersteller zu liefern, der im Laufe seiner Unternehmensgeschichte wächst und gemeinsam mit uns seinen Maschinenpark vergrößert.

P+F: Wie würden Sie dann die wirtschaftliche Gewichtung von Einzellösungen im Vergleich zu Gesamtlösungen beschreiben? Harbauer: In unserer Wahrnehmung wächst die Zahl der Kunden, die sich für komplette Linien und Systeme interessieren. Und dort geht es dann automatisch auch um das Thema Digitalisierung. Denn die einzelnen Komponenten muss ich als Anbieter nicht nur mechanisch, sondern auch mit der Bedienoberfläche verbinden. Mit dem auf der Interpack vorgestellten HMI 4.0 ist es nun möglich, Bedienbarkeit komplett einheitlich zu gestalten, über das gesamte System hinweg - und dieses dann eben auch zu vernetzen. Ziel ist es, dass der Kunde Daten, die er über die verbauten Sensoren erhält, auch in eine Cloud oder einen lokalen Datenspeicher übertragen kann, von wo aus er dann mit diesen Daten arbeiten kann. Oder sie auch an Bosch übergibt, um zum Beispiel den Condition Monitoring Service zu ermöglichen. Das beginnt im Kleinen, etwa indem unsere Experten erkennen, dass ein Filter ausgetauscht werden sollte und wir diesen direkt zusenden. Es geht aber auch bis hin zur Optimierung der kompletten Linie im Sinne von Effizienz-Steigerungen. Das ist im Grunde nur dann möglich, wenn die einzelnen Komponenten miteinander kommunizieren können. Hierbei sind wir ein gutes Stück weiter gekommen - was wir auf dieser Interpack am gesamten Stand zeigen.

P+F: Das klingt in der Theorie erst einmal nach einem simplen Deal: Daten gegen Effizienz. Aber ist das in der Realität auch so? Zumindest Deutschland ist ja eher skeptisch, wenn es um Datensicherheit ...

