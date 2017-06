Die Wertpapierexperten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des Faserherstellers Lenzing von 165 Euro auf 185 Euro angehoben. Die Anlageempfehlung bleibt "Buy".

Nach dem jüngsten Rückgang im Aktienpreis sei nun der richtige Zeitpunkt um Lenzing-Titel zu kaufen, schreiben die Analysten. Seit die B&C Privatstiftung vor einigen Wochen einen Teil ihres Anteils an Lenzing verkauft hat, seien die Aktien um rund zehn Prozent zurückgegangen. Teilweise sei dies auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen gewesen.

Positiv heben die Analysten die geplante Ausweitung der Produktion von Holz-Zellfasern hervor. Bis zu 75 Prozent des eigenen Bedarfs will Lenzing bis 2020 mit eigener Produktion abdecken können. Aufgrund dessen prognostizieren die Berenberg-Experten eine Steigerung der operativen Margen (Ebit), woraus sich auch das neue Kursziel ergibt.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 10,08 Euro für 2017, sowie 10,33 bzw. 11,42 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,28 Euro für 2017, sowie 4,37 bzw. 4,46 Euro für 2018 bzw. 2019.

Am Donnerstag starteten die Lenzing-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,66 Prozent auf 161,25 Euro.

