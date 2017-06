Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-06-08 / 09:00 *MagForce AG unterstützt Veranstaltung des Universitätsklinikums Münster für Hirntumorpatienten anlässlich des Welthirntumortags 2017 * *Berlin und Nevada, USA, 08. Juni 2017 - *Die MagForce AG (Frankfurt, Scale, Xetra: MF6, ISIN: DE000A0HGQF5), ein auf dem Gebiet der Nanotechnologie führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf den Bereich der Onkologie, freut sich bekannt zu geben, dass die Gesellschaft zum wiederholten Mal als Co-Sponsor eine Veranstaltung für Hirntumorpatienten und ihre Angehörigen anlässlich des Welthirntumortags 2017 unterstützen wird. Die vom Hirntumorzentrum des Universitätsklinikums Münster ausgerichtete Veranstaltung findet am 10. Juni 2017 statt. Unter dem diesjährigen Slogan "Wir rocken das! Psychoonkologische Begleitung mit viel Schwung!" umfasst das Veranstaltungsprogramm Tanz- und Kreativworkshops, bei denen durch spannende Übungen alle Sinne angesprochen werden. Komplementäre Therapieansätze wie kreative künstlerische Therapien, der diesjährige Schwerpunkt, können dabei unterstützen, die emotionale und psychologische Belastung, die häufig mit einer Krebsdiagnose und -behandlung einhergeht, zu bewältigen. Darüber hinaus haben die Teilnehmer während der gesamten Veranstaltung die Gelegenheit, mit Experten auf den Gebieten des Persönlichen Trainings, der Kunsttherapie und der Psychoonkologie persönlich ins Gespräch zu kommen. Die Veranstaltung findet am Samstag, den 10. Juni 2017, von 11.00 bis 14.30 Uhr in den Räumlichkeiten des Sportzentrums der Universität Münster statt. MagForce wird mit einem Stand vertreten sein und für Fragen bezüglich seiner NanoTherm(R) Therapie zur Behandlung von Hirntumoren zur Verfügung stehen. Das Universitätsklinikum Münster war, nach der Charité - Universitätsmedizin Berlin, das zweite Klinikum, in dem ein NanoActivator(R) in Betrieb genommen wurde. Prof. Dr. med. Walter Stummer, Direktor der Klinik für Neurochirurgie am Universitätsklinikum Münster und Leiter des UKM Hirntumorzentrums, hat Anfang 2015 mit der Behandlung von Hirntumorpatienten mit der NanoTherm(R) Therapie begonnen. Weitere Informationen zu Anmeldung und Programm finden Sie unter: *http://klinikum.uni-muenster.de/index.php?id=hirntumorzentrum-aktuell [1]* *Über den Welthirntumortag* Dieser Aktionstag wurde im Jahr 2000 von der Deutschen Hirntumorhilfe e.V. initiiert. Weil Hirntumore im Vergleich zu anderen Krebserkrankungen seltener auftreten, werden sie in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. Der Welthirntumortag soll die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Situation von Hirntumorpatienten lenken und zu Solidarität mit den Patienten und deren Angehörigen aufrufen. Er findet jährlich am 8. Juni statt. Darüber hinaus soll der Aktionstag auch eine Mahnung an die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft sein, sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung zu stellen. Nur durch aktive Unterstützung der Forschung und eine verstärkte interdisziplinäre Zusammenarbeit können neue Therapien entwickelt und die Heilungschancen von Hirntumorpatienten verbessert werden. Bis dahin gilt es, sich mit vereinten Kräften dafür einzusetzen die Lebensqualität der Patienten zu steigern, Hoffnung zu schenken und Verbundenheit auszudrücken - eben Zeichen zu setzen. *Die Rolle der NanoTherm(R) Therapie bei der Behandlung von Hirntumoren* Die NanoTherm(R) Therapie ist eine intratumorale Thermotherapie mit dem Ziel, Patienten mit Hirntumoren zu helfen. Sie kann als Monotherapie oder in Kombination mit Strahlentherapie und/oder Chemotherapie angewendet werden, um deren Wirksamkeit zu erhöhen. Bei der NanoTherm(R) Therapie wird eine magnetische Flüssigkeit in den Tumor injiziert. Die magnetische Flüssigkeit wird durch ein von außen angelegtes, sich schnell wechselndes Magnetfeld erhitzt. Durch die Hitze werden die Tumorzellen entweder zerstört oder für zusätzliche Therapien wie Strahlentherapie und/oder Chemotherapie sensibilisiert; somit wird die Wirksamkeit der Zusatztherapien verbessert. Die MagForce AG besitzt die CE-Zertifizierung (European Certification) in Deutschland und in den 28 Ländern der EU für die Behandlung von Hirntumoren mit der NanoTherm(R) Therapie. *Über MagForce AG und MagForce USA, Inc.* Die MagForce AG, gelistet im neuen Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse (MF6, ISIN: DE000A0HGQF5), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MagForce USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf Onkologie. Die unternehmenseigene Behandlungsmethode NanoTherm(R) Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung solider Tumoren über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung superparamagnetischer Nanopartikel. NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der Therapie und verfügen als Medizinprodukte über eine EU-weite Zertifizierung für die Behandlung von Hirntumoren. Bei MagForce, NanoTherm, NanoPlan und NanoActivator handelt es sich um Marken der MagForce AG in verschiedenen Ländern. *Weitere Informationen erhalten Sie unter: *www.magforce.de [2] *Erfahren Sie mehr über unsere Technologie: *video (You Tube) [3] *Bleiben Sie auf dem Laufenden und tragen Sie sich auf unsere *Mailing List [4] *ein.* *Disclaimer* Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie 'erwarten', 'wollen', 'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben', 'einschätzen', 'werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. 