Das FinTech-Unternehmen The NAGA Group hat gestern die Details für den angestrebten Börsengang bekannt gegeben, die Erstnotiz soll am 10. Juli erfolgen. Im Rahmen ihrer Emissionsstudie würden die Analysten von SMC-Research große Wachstumschancen sehen, das Prognoserisiko sei aber ebenfalls hoch.

The NAGA Group sei gemäß SMC-Research ein sehr junges Unternehmen, das aber bereits beachtliche Erfolge vorweisen könne. Der FinTech-Spezialist verfüge über eine innovative und modular konzipierte Softwareplattform, die Tradingfunktionalitäten mit Social-Network-Elementen kombiniere und für verschiedene Anwendungszwecke einsetzbar sei. Der Onlinebroker Hanseatic Brokerhouse Global Markets nutze die Technologie ebenso wie die Social-Trading-App SwipeStox. Letztere sei in den letzten zwölf Monaten mehrfach ausgezeichnet worden und werde von den Analysten als aussichtsreiches Fundament für das weitere Unternehmenswachstum angesehen.

Das große Potenzial werde aus Sicht von SMC-Research auch durch die Gewinnung starker und namhafter Partner unterstrichen. Die renommierte chinesische Investmentgruppe Fosun habe als Ankeraktionär, der insgesamt 12,5 Mio. Euro Wachstumskapital zur Verfügung stelle, gewonnen werden können. Als ähnlich spektakulär würden die Analysten einstufen, dass die Deutsche Börse NAGA als Partner für ein Joint-Venture ausgewählt habe, in dessen Rahmen unter dem Label SWITEX ein weltweiter Marktplatz für virtuelle Güter aufgebaut werden solle. NAGA halte mit 60 Prozent sogar die Mehrheit, der Launch solle in einem der nächsten Quartale erfolgen.

SWITEX und SwipeStox/Hanseatic Brokerhouse seien die Eckpfeiler des Bewertungsmodells von SMC-Research. Obwohl NAGA noch an weiteren Innovationen arbeite, hätten die Analysten nur diese beiden Bereiche einbezogen und auf DCF-Basis einen Zielkurs von 5,13 Euro ermittelt. Aus der Peer-Analyse resultiere hingegen ein fairer Wert von 4,06 Euro (da hier die Wachstumspotenziale über 2018 hinaus nicht berücksichtigt würden). Im Rahmen einer Gleichgewichtung der beiden Ansätze hätten die Analysten so ein Kursziel von 4,60 Euro ermittelt. Einen Abschlag von mindestens 30 Prozent auf diesen Wert würden sie als angemessenen Zeichnungsanreiz einstufen, so dass der angepeilte Emissionskurs von 2,60 Euro als attraktiv ansehen werde.

Der relativ hohe Abschlag liege in dem überdurchschnittlichen Risiko begründet. Zwar könne NAGA eine innovative und prämierte Technologie vorweisen, mit der bereits renommierte Partner gewonnen worden seien, aber der Großteil des Unternehmenswertes fuße auf den Wachstumschancen in der Zukunft. SMC-Research sehe für die Gruppe zwar eine sehr gute Ausgangsposition, aber das Marktumfeld im Bereich FinTech sei hochdynamisch, was eine erhöhte Unsicherheit hinsichtlich der Frage schaffe, welche Innovationen sich letztlich durchsetzen würden. Daher würden die Analysten das Prognoserisiko als hoch einstufen (sechs von maximal sechs Punkten), was der Aktie einen spekulativen Charakter verleihe.

