Der französische Industriekonzern Saint-Gobain (ISIN: FR0000125007) will für 2016 eine Dividende in Höhe von 1,26 Euro ausschütten. Damit wird die Dividende gegenüber dem Vorjahr (1,24 Euro) um 2 Cent angehoben. Über den Vorschlag stimmen die Anteilsinhaber auf der heutigen Hauptversammlung in Paris ab. Ex-Dividenden Tag ist der 12. Juni 2017. Auszahltag für die Dividende ist der 14. Juni 2017. Die ...

