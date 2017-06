Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-06-08 / 10:00 *HÖRT AUF'S WORT - XOUNTS UP, das Multiroom Sound & Ambiance System * Hamburg, 08. Juni 2017 XOUNTS UP ist das Soundsystem für Musikliebhaber, Designverliebte und Individualisten. Mit der einzigartigen Kombination aus TOP 360° Stereo-Sound, individualisierbarem Design und neuester Technologie geht das leuchtende Multiroom-System ganz neue Wege. Ab Sommer sogar mit Alexa Sprachsteuerung von Amazon. *Cooles Design mit einzigartigem technischen Innenleben* Dank der patentierten Flachmembran - Lautsprechertechnologie wird der Sound über den gesamten pyramidenförmigen Klangkörper wiedergegeben. Ein kraftvoller Subwoofer im Fuß sorgt für kraftvolle Bassunterstützung, die man im gesamten Raum fühlen kann. Auf Basis der DNA von XOUNTS UP passt sich das Multiroom-System dem Leben seines Nutzers an. Kompatibel mit allen Musikquellen, integriert sich XOUNTS UP in die vorhandene Infrastruktur und lässt sich direkt vom Smartphone aus steuern. Einfacher geht's nicht. Das Konzept ist einzigartig und zahlreiche Features sind individuell bestimmbar. Ob LED - Multicolor -Leuchtmittel, Style Cover mit Individualdesign, Kabel, Bluetooth oder Apple AirPlay und anderer Drahtlosmodule - XOUNTS UP lebt digitale Musik und bietet jedem Nutzer eine Bühne für seine individuellen Wünsche und Ansprüche. Kurz: XOUNTS UP schafft Lösungen wo die Idee überzeugt. *XOUNTS UP meets Alexa - die Zukunft ist jetzt* XOUNTS UP ist einer der ersten Multiroom-Systeme, in das sich die Sprachsteuerung Alexa von Amazon kinderleicht integrieren lässt. Dank des Voice Control wird es ab Sommer möglich sein, mit XOUNTS UP zu kommunizieren. Bequem vom Sofa kontrolliert man Licht, Ton und Musik. Die Sprachsteuerung wird durch den Namen Alexa aktiviert "Alexa, spiele Reggae-Musik von Spotify!" oder "Alexa, mache die Musik leiser!" Ob Wetteraussichten, Amazon-Bestellungen, Termine oder Uhrzeit? Frag'Alexa! Frag XOUNTS UP! Alles, was man braucht, ist das XOUNTS Voice Control Kit, das einen Amazon Echo dot, eine XOUNTS Halterung und ein Kabel beinhaltet, mit dem XOUNTS UP und das Modul verbunden wird. Für alle, die bereits ein Echo dot haben, gibt's die Halterung auch solo. Einfach bestellbar unter www.xounts.com [1]. Fertig! Für mehr Informationen: Videos: http://xounts-meets-alexa.kickoffpages.com/ [2] Fotos: http://bit.ly/2qYWgBf [3] Pressekontakt: press@xounts.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Xounts Hamburg GmbH Schlagwort(e): Entertainment 2017-06-08 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 580649 2017-06-08 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=5b5e0762810cc51e41604fcad332b61b&application_id=580649&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=e91a0b1173d6062bc311d5e553f52834&application_id=580649&site_id=vwd&application_name=news 3: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a1b3ef08e9fb5861e730f1d7f1be5521&application_id=580649&site_id=vwd&application_name=news

