Aktie im Fokus - GEA Group

Noch nicht ganz rund lief es zuletzt bei der GEA Group. Die Aktie wurde von einigen Börsenbriefen ja als der ultimative Industrie 4.0-Gewinner ausgerufen. Diesem Ruf wurde sie jedoch nicht gerecht. So gab es Ende letzten Jahres eine Gewinnwarnung, die die Aktie auf Talfahrt schickte.

Und auch mit den zuletzt vorgelegten Quartalszahlen zeigten sich Analysten und Anleger nicht ganz zufrieden. So kommt es, dass der zeitweise heiß gehandelte Wert bis dato noch nicht so richtig ins Laufen kam. Sollte jedoch die aktuelle Bodenbildung zwischen 34 und 36 Euro klappen, wäre dies eine gute Basis für steigende Kurse. Bis Jahresende wären dann sogar wieder Kurse von 40 Euro plus x drin. Damit wäre die Aktie zwar kein Highflyer, aber eine durchaus interessante Depotbeimischung.

