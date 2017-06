Daniel Hardt (alpha beta AM): Ruhe vor dem Sturm?

Gerne wird im Mai der alte Spruch "Sell in May and go away" bemüht, um auf mögliche Verkaufsaktivitäten im Sommer aufmerksam zu machen. Mit Blick auf die europäischen Wirtschaftsdaten gibt es hierfür allerdings in diesem Jahr wenig Anhaltspunkte.

Die überraschend positive Konjunkturlage, erfreuliche Quartalszahlen der Unternehmen in Europa und optimistische Zukunftsprognosen waren die Grundlagen für ein Wiedererstarken des Euros sowie erfreuliche Aktien- und Anleihenmarktentwicklungen in Südeuropa im vergangenen Monat. In diesem Umfeld gewann der griechische Aktienmarktindex FTSE Athex 9,3% hinzu und übertrumpfte damit die großen Aktienmarktindizes STOXX 600 Europe und S&P 500, die im Mai nur 1,6% und 1,4% hinzugewannen.

Die positiven globalen Aktienmarktentwicklungen, in lokaler Währung gemessen, täuschen allerdings darüber hinweg, dass der Mai aufgrund der starken Aufwertung des Euros, der z.B. gegenüber dem US-Dollar 3,2% hinzugewann, kein einfacher Monat für global diversifizierte Anleger war. Dieses Umfeld wird mit Blick auf den heutigen "Super Donnerstag", an dem die britischen Unterhauswahlen und die Befragung des entlassenen FBI-Direktors Comey vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats stattfinden, auch nicht einfacher. Die Kombination aus einem schwächeren US-Dollar, einer Vielzahl von Aktienmarktindizes, die "uninspiriert" in der Nähe ihrer Allzeithochs handeln, und einer schwachen Marktaktivität könnte somit als eine Art Ruhe vor dem Sturm wahrgenommen werden, der durch negative Neuigkeiten aus Großbritannien oder den Vereinigten Staaten von Amerika entfacht werden könnte.

Dieser Eindruck wird durch die Bewegungen an den Anleihenmärkten bestärkt. Fallende Renditen in 10-jährigen Treasuries und Bundesanleihen seit Mitte Mai lassen aktuell zwar die Anleiheninvestoren jubeln, dabei darf aber nicht übersehen werden, dass die US-Treasuries lediglich wieder auf den Niveaus vom 9. November 2016 (Wahlsieg Donald Trumps) notieren. Es stellt sich somit die Frage, ob hier schon die Möglichkeit eines schwierigeren, wirtschaftlichen bzw. politischen Umfelds eingepreist wird oder ob es sich um ein generelles Umschichten in Staatsanleihen durch Investoren handelt, die womöglich in kurzfristiger Erwartung höherer Zinsniveaus die Geduld verlieren. Der Anstieg des Goldpreises in den letzten vier Wochen in Höhe von fast 5% gemessen an einem Korb aus 50% Euro und 50% US-Dollar könnte auf eine generelle Vorsicht unter Investoren hinweisen.

Für eine generelle Umschichtung spricht dagegen die Stabilität der Anleihen aus Emerging Markets und die anhaltende Anleihenrallye in High Yield-Anleihen oder z.B. bei portugiesische Staatsanleihen. Letztere sind seit längerem Bestandteil unseres Portfolios und gehörten zu den großen Gewinnern im Mai. Ihre Rendite bei einer Laufzeit von 10 Jahren sank innerhalb eines Monats um ca. 0,5%, um aktuell nur noch bei knapp über 3% zu liegen. Den positiven Trend fortsetzen konnten auch High Yield-Anleihen, die gemessen an marktbreiten Indizes im Mai in Europa 0,8% und in den USA 1% an Wert hinzugewannen. In diesem Marktsegment sind derzeit wenig Alarmzeichen für eine Schwächephase abzulesen.

Wie oben bereits angedeutet, könnten in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien diese Woche neue, politische Weichen gestellt werden. Falls diese keine negativen Konsequenzen für die Kapitalmärkte bringen, sind wir für die kommenden Wochen und insbesondere für die Eurozone vorsichtig optimistisch. Dabei sehen wir vor allem die wirtschaftliche Entwicklung in Spanien und Portugal, sowie die fortschreitenden Verhandlungen zur Neuaufstellung der griechischen Staatsverschuldung, als positiv für die Kapitalmärkte, da hier ein abnehmendes Risiko hinsichtlich einer Destabilisierung der Eurozone erkennbar ist. Sorge macht uns dagegen die verhältnismäßig schwachen Wirtschafts- und Umfragedaten in den USA und das ebenso chaotische Handeln der Trump-Administration. Eine schwache Regierung bzw. eine fehlende stabile Mehrheit für oder gegen die Durchführung der Brexit-Verhandlungen könnten zusätzliche Spuren hinterlassen.