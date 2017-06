DAX -Konsolidierung im Vorfeld von EZB, Comey und UK-Wahlen

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

der DAX® konsolidiert aktuell die Verkaufswelle 12.880 bis 12.640 Punkte. Die Handelsspanne wird enger und enger (abzulesen an einer sich zuspitzenden Dreiecksformation im Stundenchart) - der Markt wartet auf neue Impulse. Auch heute Vormittag kann sich der Index kaum von der 12.700 Punkte-Marke lösen.

Im Vorfeld der anstehenden Risikoevents halten sich die Marktteilnehmer aus verständlichen Gründen erkennbar zurück. EZB-Zinsentscheid und die anschließende Pressekonferenz von Mario Draghi, extrem wichtige Unterhauswahlen in Großbritannien und die Comey-Anhörung in Washington - das alles kommt in den kommenden 24 Stunden auf die Marktteilnehmer zu. So ist es kaum verwunderlich, dass sich im Vorfeld keiner mehr aus dem Fenster lehnen möchte. Technisch orientierte Trader können einen Ausbruch aus der Dreiecksformation im Stundenchart kurzfristig prozyklisch handeln. In welche Richtung die Konsolidierung aufgelöst werden wird kann aktuell aber noch nicht gesagt werden. Die übergeordneten Chartstrukturen im kurzfristigen Zeitfenster machen allerdings eher einen Ausbruch auf der Unterseite wahrscheinlich, dennoch muss man im Angesicht der EZB auch eine Auflösung gen Norden hin in Betracht ziehen sollte Draghi seine dovishe Haltung beibehalten.

DAX® in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde(log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 16.05.2017 - 08.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2012 - 01.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

