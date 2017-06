Bad Marienberg - Die AGRARIUS AG (ISIN DE000A2BPL90/ WKN A2BPL9) hat heute vorläufige Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2016 veröffentlicht, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Unter Berücksichtigung der Flächenprämie erhöhte sich der Konzernumsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr nach vorläufigen Berechnungen von 4,9 Mio. EUR im Jahr 2015 um über 42 % auf rund 7,0 Mio. EUR und übertraf die Erwartungen damit deutlich. Exklusive Flächenprämie lagen die Umsatzerlöse 2016 bei 5,9 Mio. EUR und damit rund 43 % über dem Vorjahreswert von 4,1 Mio. EUR. Infolge der positiven Entwicklung der Ernteerträge hatte der Vorstand des auf die professionelle Flächenbewirtschaftung in Rumänien spezialisierten Landwirtschaftsunternehmens aus Bad Homburg bereits im Dezember 2016 seine Prognose für den Umsatz exklusive Flächenprämie für das Geschäftsjahr 2016 von ursprünglich 4,8 bis 5,0 Mio. EUR auf 5,2 Mio. EUR angehoben.

Den vollständigen Artikel lesen ...