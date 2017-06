Der Sportmoderator Waldemar Hartmann denk an eine Rückkehr ins Fernsehen. "Man soll ja nie 'nie' sagen. Ich bin da derzeit in guten Gesprächen mit zwei Sendern", sagte Hartmann der Fernsehzeitschrift "Auf einen Blick" (Nr. 24/2017).

"Beim Schach würde man sagen, ich bin in einer Hängepartie. Da ist auch eine ziemlich verrückte Nummer dabei. Wäre mal was ganz anderes. Also, schau'n mer mal."

Auch für den Sommer hat der 69-Jährige, der mit seiner Frau seit eineinhalb Jahren in Berlin lebt, schon Pläne: "Ich möchte jetzt den Motorbootführerschein für Binnenschifffahrt machen und mit meiner Frau gemütlich die Wasserwege Berlins entdecken", so der gebürtige Nürnberger.