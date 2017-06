CONSUS Commercial Property AG erhält Finanzierung und finalisiert Portfolioankauf

CONSUS Commercial Property AG erhält Finanzierung und finalisiert Portfolioankauf

- Bankdarlehen in Höhe von insgesamt 89,5 Mio. Euro erhalten - Attraktive Konditionen mit weniger als 2 Prozent Zinsen p.a. - 8 Objekte erzielen ab sofort annualisierte Mieteinahmen von 10,0 Mio. Euro

- Closing als Startschuss für künftiges Wachstum: Weitere Ankäufe in Anbahnung

Leipzig, 08. Juni 2017 - Die CONSUS Commercial Property AG ("CONSUS", ISIN DE000A2DA414), ein chancenorientierter Immobilieninvestor in deutsche Büroimmobilien, hat eine umfangreiche Bankenfinanzierung erhalten und kann damit das finale Closing für das erste Portfolio bestehend aus insgesamt 8 Büroimmobilien vermelden. Für die über den Eigenkapitalanteil hinausgehende Fremdfinanzierung hat CONSUS von der DG HYP und der LBBW Landesbank Baden-Württemberg Darlehen in Höhe von insgesamt 90 Mio. Euro zu attraktiven Konditionen erhalten. Bei einem LTV von rd. 62 Prozent beläuft sich der jährliche Zins auf weniger als 2 Prozent.

Die einzeln von unterschiedlichen Käufern erworbenen Objekte befinden sich an den Standorten Hamburg/ Norderstedt, Bremerhaven, Köln (2x), Gelsenkirchen, Mühlheim, Wetzlar und Frankfurt/ Eschborn. Sie verfügen über eine Gesamtmietfläche von knapp 97.000 Quadratmetern und weisen einen Vermietungsstand von 90,7 Prozent bei einer durchschnittlichen Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) von 5,7 Jahren auf. Die Immobilien erwirtschaften insgesamt annualisierte Mieteinnahmen von 10,0 Mio. Euro, die ab sofort CONSUS zustehen. Die Nettoanfangsrendite des Portfolios beläuft sich damit auf 8,2 Prozent.

Nach den erfolgreichen Closings für das Auftaktportfolio wird CONSUS nunmehr das zügige weitere Wachstum des Immobilienbestands vorantreiben. Aktuell ist der Erwerb mehrerer Gewerbeobjekte mit einem Marktwert jeweils zwischen 10 und 25 Mio. Euro in der Anbahnung, teilweise sind die exklusiven Verhandlungen mit Verkäufern bereits weit fortgeschritten.

Stanley Bronisz, Vorstandsvorsitzender der CONSUS Commercial Property AG: "Mit den Closings unseres Auftaktportfolios haben wir erfolgreich einen soliden Startpunkt für unser weiteres Wachstum gesetzt. Wir sind stolz, dass renommierte Bankpartner uns zu attraktiven Konditionen finanzieren und sehen dies als Beleg für die Qualität unserer Immobilien an. Diese verfügen zudem über ausreichendes Entwicklungspotenzial, um unseren Value-add-Ansatz zu realisieren. Bei den weiteren Ankäufen in naher Zukunft haben wir unser Ziel im Blick, in den kommenden Jahren zu einem der maßgeblichen börsennotierten Büroimmobilien-Investoren in Deutschland aufzusteigen. Zudem wollen wir CONSUS als nachhaltigen Dividendentitel in Deutschland etablieren."

Über CONSUS Commercial Property AG

Die CONSUS Commercial Property AG ("CONSUS") baut als chancenorientierter Immobilieninvestor dynamisch ein Bestandsportfolio mit Fokus Büroimmobilien auf. Mit einem Value-add-Ansatz und dem Erwerb unter anderem aus Sondersituationen zielt CONSUS dabei auf ein überdurchschnittliches Wertsteigerungs- und Renditepotenzial. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Objekte mit Marktwerten zwischen 10 und 25 Mio. Euro und ist so in einem gegenüber anderen Objektgrößen weniger wettbewerbsintensiven Umfeld aktiv. Durch die attraktiven Nettoanfangsrenditen, die in dieser Größenklasse im Value-add-Bereich realisierbar sind, sieht sich CONSUS für unterschiedliche Marktzyklen und Finanzierungsumfelder gut positioniert. Ein aktives Asset Management dient der zusätzlichen Realisierung von Werten und steigenden Mieteinnahmen des Portfolios. Anspruch ist es, hohe Funds from Operations (FFO) zu erwirtschaften. Dabei setzt CONSUS auf effiziente Strukturen und arbeitet im Objektankauf, bei der Dealabwicklung sowie im Asset Management mit führenden Partnern am deutschen Markt zusammen.

