Am Tag der britischen Unterhauswahlen ist die Anspannung der Devisenanleger sprunghaft gestiegen. Optionen zur Absicherung gegen Kursausschläge des Pfund Sterling fanden am Donnerstag reißenden Absatz. Dadurch schoss der Volatilitätsindex für den Euro/Pfund-Kurs, der die Nervosität der Investoren widerspiegelt, um mehr als 120 Prozent in die Höhe.

Den vollständigen Artikel lesen ...