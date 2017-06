Die börsennotierte Vienna Insurance Group (VIG) setzt weiter auf Mittel- und Osteuropa (CEE) und will in der Region kräftig wachsen. "Wir sind dort hingegangen um zu bleiben" und man werde auch weiter investieren, sagte Konzernchefin Elisabeth Stadler am Donnerstag im Klub der Wirtschaftspublizisten.Die Wachstumsaussichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...