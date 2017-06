Namhafte Investoren stellen neue Aufsichtsräte der German Startups Group

Namhafte Investoren stellen neue Aufsichtsräte der German Startups Group

- Sämtliche Beschlussvorschläge der Gesellschaft von der Hauptversammlung angenommen

- Geschäftsführung rechnet mit Veräußerungserlös von 8% ihrer Marktkapitalisierung für ihre Delivery Hero-Beteiligung

Berlin, 8. Juni 2017 - Die German Startups Group, aktivster privater Venture-Capital-Investor in Deutschland im Zeitraum seit 2012 (CB Insights 2015, PitchBook 2016) und Digitalagentur mit 140 Mitarbeitern mit Sitz in Berlin, hat heute ihre Hauptversammlung in Frankfurt abgehalten. Sämtliche Beschlussvorschläge der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats wurden mit mindestens 99,5% Zustimmung angenommen, darunter auch die turnusmäßige Wahl eines neuen Aufsichtsrats. Neben den beiden langjährigen Aufsichtsratsmitgliedern Gerhard Koning und Martin Korbmacher ist es der Gesellschaft gelungen, Markus Kronenberghs, im Hauptberuf Geschäftsführer der Cara Investment GmbH und Private Equity-Experte, und für die neu eingeführte Ersatzmitgliedschaft Reiner Sachs, hauptberuflich Vorstandsvorsitzender der Shareholder Value Management AG und Vorstandsmitglied der Shareholder Value Beteiligungen AG, auf Small Caps spezialisierter Portfoliomanager, zu gewinnen. Damit untermauern zwei wesentliche institutionelle Aktionäre der German Startups Group ihr Engagement bei der Gesellschaft. Die Shareholder Value Beteiligungen AG hat sich mit ihren erfolgreichen Small-Cap-Fonds in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht, unterbewertete Aktien aufzuspüren.

Aufgrund der sich konkretisierenden Pressemeldungen ihres Portfoliounternehmens Delivery Hero zu einem geplanten Börsengang rechnet Christoph Gerlinger, der Geschäftsführer der German Startups Group, noch in diesem Jahr mit einem Veräußerungserlös von knapp 2 Millionen Euro oder 8% der Marktkapitalisierung der Gesellschaft plus/minus etwaige Abweichungen der IPO-Bewertung von Delivery Hero von den bisher in Marktgerüchten kolportierten 3,5 Milliarden Euro und kommentiert: "Wir freuen uns sehr darüber, dass Delivery Hero nun kurz vor dem Sprung an die Börse zu stehen scheint und haben uns entschieden, die aus unseren Anteilen hervorgehenden Aktien im IPO zu veräußern, obwohl wir von der Attraktivität des Geschäftsmodells von Delivery Hero und den weiteren Wachstums- und Wertsteigerungsperspektiven überzeugt sind. Als Venture-Capital-Investor kann es jedoch nicht unsere Aufgabe sein, an notierten Aktien festzuhalten, denn diese sind unseren Aktionären ab Notierungsaufnahme auch ohne uns zugänglich. Wir sind vielmehr für die Teilnahme an der Wertentwicklung von Startups vor einem Börsengang zuständig. Unser Investment in Delivery Hero stellt für uns einen großen Erfolg dar, weil wir in 2013 zu einem Bruchteil der heutigen Bewertung eingestiegen sind und seither einen kontinuierlichen Wertzuwachs verzeichnet haben. Einziger Wermutstropfen - aufgrund unserer damals noch beschränkten finanziellen Möglichkeiten liegt unser Anteil deutlich niedriger als er nach den Bilanzverhältnissen heute ausgefallen wäre."

