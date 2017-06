Lieber Investor,

Es ist schon sehr bemerkenswert, dass DAX, Dow Jones und S&P500 in einer Zeit haussieren, in der die US-Notenbank die Zinsen erhöht und damit die geldpolitischen Zügel strafft. Doch nicht nur das. Inzwischen rechnen die Anleger auch mit einer Zinserhöhung mehr in den USA als noch zu Jahresanfang. Dennoch ließen sich die Bullen von dieser eher negativen Aussicht nicht beirren und trieben die Kurse auf immer höhere Niveaus.

Der Grund dafür kann nicht nur Verblendung ... (Dr. Bernd Heim)

