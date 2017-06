Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Munich Re von 193 auf 201 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Rückversicherer dürfte sein eigenes, konservatives Jahresgewinnziel übertreffen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer Studie vom Donnerstag. Er hob seine Schätzungen für das Nettoergebnis in den zwei kommenden Jahren an. Innerhalb der Branche erscheine Konkurrent Swiss Re allerdings attraktiver bewertet./gl/zb

