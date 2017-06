Iamgold Corporation (TSX: IMG) hat die japanische Sumitomo Metal Mining Co. als Partner für die Entwicklung seines Côté Gold-Projekts in Ontario gewonnen. Die Japaner finanzieren die Machbarkeitsstudie für das Projekt zunächst mit 100 Mio. USD und können mit der Zahlung von weiteren 95 Mio. USD am Ende 30% an dem Projekt erwerben.

