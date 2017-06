Heute begann der dreitägige Staatsbesuch von Angela Merkel in Argentinien und Mexiko. Von der internationalen Presse wird die Reise als Zeichen gegen den destruktiven Einfluss von Donald Trump gesehen. Einen Monat bevor Angela Merkel den G20-Gipfel in Hamburg ausrichtet, hat die Bundeskanzlerin sich auf Reise begeben. Erstmals besucht Merkel in ihrer Regierungszeit Argentinien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...