Das ging fix: Nur einen Tag nach der Vorstellung von Siyata Mobile (WKN: A14X0Z) als aussichtsreichen Trading-Tipp liegen sharedeals.de-Leser schon zweistellig vorne. Nun könnte die Reise noch viel weiter nach oben gehen: Siyata konnte heutigen News zufolge einen weltweit führenden Anbieter für Funktechnologien als Kunden gewinnen.

Nach unseren Recherchen könnte es sich beim Neukunden um ein richtiges Schwergewicht im Telekommunikationsmarkt handeln. Wie leider so häufig üblich, darf das Unternehmen in seiner Pressemeldung den Namen des Kunden nicht nennen. Doch der Markt für Funktechnologien ist nicht so zersplittert, dass uns der Kunde völlig unbekannt bleiben müsste. Nach ein paar Recherchen sind wir der Meinung: SiyataMobile dürfte hier einen richtig dicken Fisch an Land gezogen haben!

Sechs Schlüsselplayer dominieren den Markt

Nach eigenen Angaben gehört der Kunde zu den "weltweit führenden Anbietern für Funktechnologien". Ein Blick in den Global Land Mobile Radio Market 2017-2021 der Marktanalysten von Technavio zeigt, dass es sechs führende Anbieter im Funkmarkt gibt: Airbus ...

