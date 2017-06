IRW-PRESS: Treasury Metals, Inc.: Treasury Metals schließt Kreditverlängerung des Langzeitdarlehens ab

Toronto, Kanada - Treasury Metals Inc. (Treasury oder das Unternehmen) http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297403 8. Juni 2017 gibt bekannt, dass das Unternehmen - nach seiner Pressemitteilung vom 8. Mai 2017 - mit seinen Kreditgebern, Extract Advisors LLC (Extract) und Loinette Company Leasing Ltd. (Loinette, zusammen mit Extract die Kreditgeber genannt), eine Änderung (die Kreditverlängerung) des bestehenden Langzeitdarlehens in Höhe von 4,4 Mio. USD, das sich aus zwei Tranchen zusammensetzt (das Langzeitdarlehen), vorgenommen haben. Die Kreditverlängerung änderte, unter anderem, das Fälligkeitsdatum des Langzeitdarlehens vom 20. September 2017 auf den 2. April 2019.

Gemäß der Bedingungen der Kreditverlängerung werden 2,2 Mio. USD des Langzeitdarlehens nach Wahl der Kreditgeber in Stammaktien aus dem Kapitalbestand des Unternehmens (die Stammaktien) wandelbar sein. Der Umwandlungspreis wird 0,90 CAD pro Stammaktie betragen. Dies entspricht einem Aufschlag von ungefähr 37,5% auf die Schlussnotierung der Stammaktien am 5. Mai 2017 vor Abschluss des verbindlichen Termsheets (Tranche 1).

Der Restbetrag des Langzeitdarlehens in Höhe von 2,2 Mio. USD bleibt unverändert und ist weiterhin in Stammaktien zu einem Preis von 0,588 CAD pro Stammaktie wandelbar und es wird diesbezüglich zu keinen weiteren Änderungen kommen (Tranche 2). Die Kreditverlängerung wurde durch eine endgültige Vereinbarung ersetzt, die zwischen dem Unternehmen und den Kreditgebern am 7. Juni 2017 geschlossen wurde. Weitere Einzelheiten zur Kreditverlängerung wurden in einer vom Unternehmen am 8. Mai 2017 veröffentlichten Pressemitteilung bekannt gegeben.

Chris Stewart, President und Chief Executive Officer, äußerte sich dazu wie folgt: Wir freuen uns über den ständigen Fortschritt von Treasury, unter anderem die kürzliche Kapitalerhöhung von 8 Mio. Dollar und die ständige Unterstützung seitens unserer Kreditgeber, Extract und Loinette. Wir können nun die Bohrungen wieder aufnehmen und den Rest des Condemnation-Bohrprogramms abschließen. Anschließend möchten wir im Rahmen des geplanten, großen, 30.000 Bohrmeter umfassenden Phase-II-Bohrprogramms zusätzliche Infill-Bohrungen vornehmen. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Weiterentwicklung des Projekts Goliath, um in der zweiten Jahreshälfte 2018 eine Konstruktionsentscheidung treffen zu können.

Über Treasury Metals Inc.

Treasury Metals Inc. ist ein Unternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Goldprojekten in Ontario, Kanada spezialisiert hat und dessen Aktien an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel TML (TSX: TML) gehandelt werden. Das Goldprojekt Goliath im Nordwesten der Provinz Ontario, an dem Treasury Metals Inc. sämtliche Beteiligungsrechte besitzt, ist auf bestem Weg, einer der nächsten Goldproduktionsbetriebe Kanadas zu werden. Nachdem bereits eine erstklassige Infrastruktur vorhanden ist und sich die Goldmineralisierung bis an die Oberfläche ausdehnt, will Treasury Metals im Rahmen der ersten Erschließungsphase einen Tagebaubetrieb zur Förderung von Erz für die Beschickung einer Verarbeitungsanlage mit einer Durchsatzleistung von 2.500 Tonnen pro Tag errichten. In einer späteren Phase des Bergbaubetriebs soll dann der Abbau unter Tage erfolgen. Treasury Metals durchläuft im Goldprojekt Goliath derzeit das Bergbaugenehmigungsverfahren.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können sich erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Treasury Metals hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

