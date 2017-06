Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Euroshop von 46 auf 44 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Erik Salz passte sein Bewertungsmodell an den aktuellen Geschäftsbericht und den jüngsten Zukauf an. Zudem fließe nun die 165 Millionen Euro schwere Kapitalerhöhung der auf Einkaufszentren spezialisierten Immobiliengesellschaft in die Bewertung ein, schrieb er in einer Studie vom Donnerstag./gl/edh

