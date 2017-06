Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der spanischen Großßbank Santander nach der Übernahme von Banco Popular auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,70 Euro belassen. Santander sollte in der Lage sein, den größten Teil der faulen Kredite des Konkurrenten wie angestrebt binnen drei Jahren abzustoßen, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer Studie vom Donnerstag. Santander und BBVA seien ihre "Top Picks" in der Branche./gl/edh

AFA0080 2017-06-08/15:11

ISIN: ES0113900J37