PFULLENDORF (dpa-AFX) - Der angeschlagene Küchenhersteller Alno hat erneut die Veröffentlichung seiner Bilanzen verschoben. Der Jahres- und Konzernabschluss für 2016 werde am 30. Juni vorgestellt, teilte das Unternehmen mit Sitz in Pfullendorf am Donnerstag mit. Eigentlich war die Veröffentlichung für Freitag (9. Juni) geplant.

Es ist bereits das zweite Mal, dass der Küchenbauer den Termin verlegt: Ursprünglich hatte Alno die Zahlen am 28. April mitteilen wollen, die Veröffentlichung aber kurzfristig verschoben. Die nun erneute Verzögerung stehe im Zusammenhang mit der Amtsniederlegung des bisherigen Vorstandschefs Max Müller am 31. Mai und der Berufung von Christian Brenner in das Amt zum 1. Juni, hieß es in der Mitteilung weiter.

Brenner vertritt den Alno-Großaktionär Tahoe Investors, hinter dem die bosnische Unternehmerfamilie Hastor steht. Tahoe hatte sich im Februar bereits die Mehrheit im Aufsichtsrat des Küchenbauers Alno gesichert. Zugleich sorgte die Familie Hastor mit einer gescheiterten Machtübernahme beim bayerischen Autozulieferer Grammer für Schlagzeilen./kst/DP/she

ISIN DE0005895403

AXC0187 2017-06-08/15:16