Die US-Bank JPMorgan hat BT Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 330 Pence belassen. Informationen des Telekomkonzerns zufolge sei das Defizit in der Pensionskasse per Ende Juni 2016 im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen, schrieb Analyst Matthew Bloxham in einer Studie vom Donnerstag. Sollte der diesjährige Wert nochmals deutlich höher liegen, was wahrscheinlich sei, werde BT Umfang und Laufzeit seiner Zahlungen zur Deckung dieser Lücke ausweiten müssen./gl/edh

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0083 2017-06-08/15:15

ISIN: GB0030913577