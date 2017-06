Der neue Konflikt am Golf trifft die deutsche Reederei gleich doppelt: Im Aufsichtsrat sitzen seit neuestem Vertreter der verfeindeten Länder Katar und Saudi-Arabien. Deren Streit macht auch auf hoher See nicht Halt.

Bisher waren es nur die vier Milliarden Dollar Finanzschulden, die sich Hapag-Lloyd durch die Fusion mit dem Wettbewerber United Arab Shipping Company (UASC) als Risiko ins Haus holte. Seit vergangenem Montag, nur zwölf Tage nach der endgültigen Übernahme, steht für Vorstandschef Rolf Habben Jansen fest: Deutschlands größte Reederei hat sich auch einen neuen Konfliktherd im Nahen Osten an Hamburgs Alster gezogen.

Das erschwert dem mit 4,4 Milliarden Euro bewerteten Schifffahrtkonzern die Navigation in der andauernden Branchenkrise: Durch den Zusammenschluss mit UASC steigen die verfeindeten Staaten Saudi-Arabien und Katar zu Großaktionären auf - mit jeweils einem Sitz im Aufsichtsrat.

Die neue Eigentümer-Konstellation bereitet wegen der Spannungen zwischen Saudi-Arabien und Katar große Sorgen. So ziehen Analysten des Branchendienstes Alphaliner in Zweifel, dass es wie geplant in den kommenden sechs Monate zu einer 400 Millionen Dollar schweren Kapitalerhöhung kommen wird. Sie soll eigentlich zur Hälfte von Katar und Saudi Arabien gezeichnet werden - und ist angesichts der Gesamtverschuldung von 8,3 Milliarden Dollar dringend notwendig.

Um das Vertrauen der Anleger nicht vollends zu verlieren - immerhin sackte die Aktie seit Montag um 3,3 Prozent ab ...

