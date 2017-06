Lieber Leser,

Fuchs Petrolub hat in den vergangenen Tagen ein neues Allzeithoch markiert. Am 2. Juni erreichte die Aktie den bisherigen Höchstwert bei 43,86 Euro, seither ging es leicht hinab. Allerdings ist die Chance auf wieder steigende Notierungen aus Sicht von Chartanalysten sehr hoch. Denn die Distanz zum aktuellen Rekord beträgt nur 0,6 %. Ohnehin hat sich der Wert in den zurückliegenden Wochen als relativ stark präsentiert. Die Kurse kletterten binnen Wochenfrist beispielsweise ... (Frank Holbaum)

