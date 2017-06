Lieber Leser,

der Ölpreis tendiert in dieser Woche weiter abwärts. Unterstützt wird diese Entwicklung zusätzlich durch einen unerwarteten Aufbau bei den US-Beständen im EIA-Bericht. Am Dienstag hatte der API-Bericht noch einen Abbau bei den Rohölbeständen verzeichnet, allerdings waren erneut Benzinbestände angestiegen, was den Ölpreis ebenfalls belastet hatte. Der EIA-Bericht verzeichnete im Rahmen seiner Schätzung einen Aufbau von Beständen in Höhe von 3,925 Mio. Barrel. Der größte Aufbau ... (Rami Jagerali)

Den vollständigen Artikel lesen ...