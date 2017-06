Frankfurt - Gold bleibt im Vorfeld der drei heute anstehenden wichtigen Ereignisse (EZB-Sitzung, Comey-Anhörung, UK-Wahlen) gut unterstützt und handelt bei knapp 1.290 USD je Feinunze nur unweit des vorgestern verzeichneten 7-Monatshochs, so die Analysten der Commerzbank.Die Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen sei zuletzt spürbar angesprungen. Dies zeige sich an massiven Zuflüssen in die Gold-ETFs. Diese hätten allein gestern mit 14,6 Tonnen die stärksten Tageszuflüsse seit elf Monaten verzeichnet. Knapp 10 Tonnen davon seien auf den weltgrößten Gold-ETF, SPDR Gold Trust (ISIN US78463V1070/ WKN A0Q27V) entfallen. Offensichtlich würden die Anleger versuchen, sich gegen die zahlreichen Risiken abzusichern. Diese würden nicht nur die oben genannten Ereignisse, sondern auch die weitere Zuspitzung der Lage im Nahen Osten betreffen.

