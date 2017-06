Hannover / Holzminden (ots) - Unter dem Motto "Heroes of Energy" ist das niedersächsische Haus- und Wärmetechnikunternehmen Stiebel Eltron mit drei energiegeladenen Exponaten auf der Ideen-Expo 2017 in Hannover vertreten: einer "Wärmebild-Selfie-Booth", dem Kinetic-Game "PowerHouse-Running" und der Augmented Reality-App "Virtual Powerwall".



Ziel der Mitmach-Messe ist es, Schüler für naturwissenschaftliche und technische Berufe zu begeistern. Seit 2007 findet Deutschlands größtes Jugend-Event für Naturwissenschaften und Technik alle zwei Jahre in Hannover statt. 2015 verzeichnete die Veranstaltung 342.000 Besucher auf 100.000 Quadratmetern Hallen- und Außenfläche.



"Es ist wichtig, junge Menschen für technische Themen zu begeistern", erklärt Personalreferentin Kathrin Schipper das Engagement des weltweit agierenden Unternehmens, "nur so können wir sicherstellen, auch in Zukunft Fachkräfte zu finden und für die Region zu begeistern. Wir wollen unseren Status als Technologieführer beispielsweise bei Haustechnik-Produkten zur Nutzung erneuerbarer Energien wie Wärmepumpen nicht nur behalten, sondern weiter ausbauen."



Die Messe auf dem Expo-Plaza bietet auch 2017 wieder zahlreiche Live-Konzerte mit namenhaften Bands wie zum Beispiel "Die Fantastischen 4", "Culcha Cundela" und "Cro".



