Unternehmensanleihen weekly: Kreditspreads zementieren sich auf Rekordtiefs. Welche Unternehmen kauft die EZB?

Die Märkte für Unternehmensanleihen in Euro bieten weiterhin günstige Bedingungen für Fremdkapital emittierende Unternehmen. Gemessen am iBoxx EUR Corporate signalisieren die Kreditspreads bei einem Niveau von 52,3 Basispunkten ein emittentenfreundliches Umfeld. Werden Unternehmen des Finanzsektors ausgeklammert, verstärkt sich diese Erkenntnis zusätzlich. Der iBoxx EUR Non-Financial notiert gegenwärtig bei 46,5 Basispunkten (Stand 07.06.2017). Seit Juni 2016 dominiert in der Assetklasse für Unternehmensanleihen mit der EZB ein neuer Marktteilnehmer die Schlagzeilen. Wir nehmen dieses Jubiläum zum Anlass, den Einfluss des Ankaufprogramms auf den Anleihemarkt zu analysieren.

Das Corporate Sector Purchasing Program (CSPP) soll die bestehenden Asset-Ankaufprogramme in den Sektoren Staatsanleihen, Pfandbriefe und verbriefte Forderungen aus Immobilienkrediten ergänzen und die Finanzierungskosten für Anleihen emittierende Unternehmen senken. Das CSPP macht mit einem bisherigen Kaufvolumen von 90 Mrd. Euro nur einen relativ geringer Anteil am Gesamtankaufprogramm aus, im Rahmen dessen mehr als 1,5 Billionen Euro gekauft wurden. In den letzten Monaten haben die Aktivitäten von Europas Währungshütern im öffentlichen Ankaufprogramm PSPP und CSPP spürbar nachgelassen. Die nachlassenden Zukäufe im PSPP (von Januar auf Mai gingen diese netto um 20 Mrd. Euro zurück) werden vermutlich auch mit einem geringeren Kaufvolumen im CSPP für die nächsten Monate einhergehen. Im Mai kaufte man noch Corporate-Titel von rund 7,5 Mrd. Euro. Eine weniger aktive EZB könnte deshalb in den nächsten Monaten zu einer relativen Erhöhung der Risikoaufschläge führen.

Seit Auflage des Ankaufprogramms der EZB für Unternehmensanleihen im April 2016 sind die Kreditspreads gemessen am iBoxx EUR von 90 auf ein Niveau von 50 Basispunkten eingelaufen. Zum heutigen Stand haben die sechs das CSPP ausführenden Zentralbanken Deutschlands, Frankreichs, Belgiens, Italiens, Spaniens und Finnlands 743 verschiedene Unternehmensanleihen erworben. Schon der Medianwert der Kreditspreads der erworbenen Anleihen von 18 Basispunkten lässt eine Konzentration des CSPP auf wenig konjunktursensible Branchen vermuten. Tatsächlich dominieren die Sektoren Versorger und Konsumgüter mit 29 % und 19 % die Bestände der nationalen Zentralbanken. Diese Sektoren erfahren durch die CSPP-Aktivitäten signifikante Unterstützung in ihren Finanzierungskosten, was sich auch auf ihre Kreditspreads im iBoxx Corporate bemerkbar macht. Im CSPP unterrepräsentierte Sektoren, wie Technologie oder Grundstoffe, weisen hingegen merklich geringere Rückgänge in ihren Risikoaufschlägen auf. Da die EZB die Nominalwerte ihrer CSPP-Bestände nicht veröffentlicht, lässt sich der Einfluss des Ankaufprogramms auf Kreditspreads jedoch nicht detailliert abschätzen. Der langfristige Verlauf der Spreads und die Entwicklung in den iBoxx Sektoren unterstützt jedoch massiv die Vermutung, dass die Aktivitäten der EZB insgesamt wesentlich zur Spreadreduktion beigetragen haben.

