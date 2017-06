Mainz (ots) - Freitag, 9. Juni 2017, 5.30 Uhr



ZDF-Morgenmagazin Moderation: Jana Pareigis, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr); Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)



May oder Corbyn? - Ergebnis der Wahl in Großbritannien Durchmarsch für Macron? - Parlamentswahl in Frankreich Aussage zu Russland-Affäre - Reaktionen nach Comey-Verhör Von Rodin bis Dylan - Der Kuss in der Kunst



Freitag, 9. Juni 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Billie Zöckler, Schauspielerin



Erfinder mit über 100 Patenten - Michael Lenke hat viele gute Ideen Eröffnung der "documenta" in Kassel - Ausblick auf Kunst-Highlights Tipps fürs umweltgerechte Bauen - Ökologischer Hausbau und Sanierung Tramezzini von Chefkoch Roßmeier - Leckeres italienisches Sandwich



Freitag, 9. Juni 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Versteigerung im Motorenmuseum - Mähdrescher & Trecker unterm Hammer Expedition Deutschland: Uelvesbüll - Faszination für alte Schriften Gefahr durch Alu-Schalen - Giftstoffe im Essen



Freitag, 9. Juni 2017, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Norbert Lehmann



Großbritannien nach der Wahl - Ergebnisse, Reaktionen und Analysen Frankreich vor der Parlamentswahl - Für Macron steht viel auf dem Spiel Neue Eskalation im Moscheen-Streit - In Erfurt gehen die Proteste weiter Die Deutschen und ihr Wald - Eine Reise durch grüne Wunderwelten



Freitag, 9. Juni 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Prinz Philip feiert Geburtstag - Der Mann von Queen Elizabeth wird 96 Im Gespräch mit Bülent Ceylan - Neues von dem Komiker aus Mannheim



Freitag, 9. Juni 2017, 22.55 Uhr



aspekte Moderation: Jo Schück



"aspekte" berichtet von der Weltkunstschau documenta 14. Moderator Jo Schück diskutiert mit seinen Gästen über die Kunst in Zeiten der Krise. Mit dabei sind der Konzeptkünstler Hans Haacke, zum vierten Mal vertreten bei der documenta, die Bildhauerin Monica Bonvicini, der junge holländische Künstler Renzo Martens und Bonaventure Ndikung, einer der Kuratoren der documenta 14.



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121