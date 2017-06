ZÜRICH (Dow Jones)--Den dritten Tag in Folge ist es am Donnerstag mit dem Schweizer Aktienmarkt abwärts gegangen. Die Anleger hielten sich weiter zurück, nachdem die mit Spannung erwartete Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) wenig Überraschendes erbracht hatte. Ähnlich im Fall der Anhörung des von US-Präsident Donald Trump geschassten ehemaligen FBI-Chefs James Comey. Bereits am Vorabend wurde bekannt, dass Comeys Aussagen Trump belasten, allerdings nur in einem zuvor erwarteten Ausmaß. Auch die Anhörung erbrachte wenig Spektakuläres, trotz Comeys Vorwurf der Diffamierung und der Lügen. Der verbleibende Unsicherheitsfaktor ist nun noch die Parlamentswahl in Großbritannien, deren Ergebnisse indes erst nach 23.00 Uhr MESZ zu erwarten sind. Der SMI verlor 0,7 Prozent auf 8.812 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und fünf -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 43,44 (zuvor: 45,17) Millionen Aktien.

Vor allem die schwergewichtete Neste-Aktie drückte auf dem Gesamtmarkt. Das Papier fiel nachrichtenlos um 2,2 Prozent. Teilnehmer sagten, dass die Aktie in diesem Jahr gut gelaufen sei und nun Gewinnmitnahmen einsetzten. Seit Jahresbeginn hat das Papier rund 17 Prozent gutgemacht, während der SMI lediglich 8 Prozent im Plus liegt. Schwach zeigten sich erneut die konjunktursensiblen Luxusgüterwerte. Swatch verloren 2,2 Prozent und Richemont 0,6 Prozent. Auch Bankenwerte tendierten nach den Aufschlägen des Vortages schwächer. UBS fielen um 0,8 Prozent und Credit Suisse um 0,3 Prozent.

