Fast 12.000 Kilometer reist Kanzlerin Angela Merkel nach Argentinien - und als Schatten dabei ist auch hier US-Präsident Donald Trump. Es geht um Koalitionen für den G20-Gipfel und um neue Milliardengeschäfte.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht in Argentinien beim kommenden G20-Gipfel einen wichtigen Partner im Kampf gegen Protektionismus und neue Zollschranken. Präsident Maurico Macri verfolge eine Politik, "die das Land wieder geöffnet hat", sagte Merkel am Donnerstag im Buenos Aires. US-Präsident Donald Trump gefährdet mit seiner Politik der Konfrontation wesentliche Ziele Merkels beim G20-Treffen der großen Industrie- und Schwellenländer Anfang Juli in Hamburg.

Argentinien wird als ein wichtiger Verbündeter angesehen - das Land übernimmt danach die G20-Präsidentschaft. Unter der linken Vorgängerregierung von Cristina Kirchner war es zu erbittertem Streit mit ausländischen Hedge-Fonds und zu einer Abschottung gekommen - das Land hatte keinen Zugang mehr zu internationalen Finanzmärkten. Argentinien brauche eine moderne Infrastruktur, dabei könne Deutschland ein guter Partner sein, sagte Merkel.

Merkel äußerte die Hoffnung auf einen baldigen Abschluss eines Freihandelsabkommens zwischen Europa und der südamerikanischen Wirtschaftsbund ...

