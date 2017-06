Von Emily Glazer

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Großbank J.P. Morgan Chase verliert einen Topmanager, der vor einiger Zeit auch als Nachfolger von CEO James Dimon gehandelt wurde: Matthew Zames, der als Chief Operating Officer für das operative Bankgeschäft zuständig, verlässt das Institut nach 13 Jahren. Ein Sprecher von J.P. Morgan Chase & Co erklärte, dass zunächst Manager des Operating Committee seine Aufgaben übernehmen würden.

Dimon habe eine Mitteilung an Mitarbeiter gesendet, in dem er die Entscheidung von Zames zum Weggang mitgeteilt hat. In dieses Schreiben hatte das Wall Street Journal Einblick.

Zames verantwortete eine Reihe von Gruppen innerhalb der New Yorker Bank, die unter anderem für Bereiche wie Cybersicherheit, Technologie oder Immobilien zuständig waren.

