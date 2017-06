FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 12.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 12.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EL4Y XFRA DE000ETFL250 DK STOXX EUROPE 50 0.490 EUR

EL4I XFRA DE000ETFL094 DK MSCI USA LC 0.463 EUR

EL4H XFRA DE000ETFL086 DK MSCI EUROPE LC 1.240 EUR

EL4G XFRA DE000ETFL078 DK EO STOXX SEL.DIVID.30 0.430 EUR

EL4F XFRA DE000ETFL060 DK DAX (AUSSCHUETTEND) 0.930 EUR

EL4D XFRA DE000ETFL045 DK STOXX EUR.STR.VALUE 20 0.140 EUR

EL4B XFRA DE000ETFL029 DK EURO STOXX 50 0.430 EUR

BBU XFRA KYG1179M1078 BLOOMAGE BIOTECH. HD -,01 0.004 EUR

SIM XFRA DE0007239402 SIMONA AG O.N. 12.000 EUR

JIX XFRA CNE1000003K3 JIANGXI COPPER CO. -H-YC1 0.020 EUR

GNV XFRA CNE1000001V4 ANGANG STEEL CO. H YC 1 0.009 EUR

ELF0 XFRA DE000ETFL433 DK DAX EX FINANCIALS 30 0.300 EUR

NBI XFRA BMG6359F1032 NABORS INDUSTRIES DL-,001 0.053 EUR

FPC XFRA BMG348041077 FIRST PAC. CO.LTD DL-,01 0.006 EUR

5UM XFRA HK0000255361 UNIV.MED.F+T.A.S.CO.LTD. 0.019 EUR

YT8 XFRA CNE100001FW6 INNER MONG.YITAI H YC 1 0.024 EUR

XFRA DE000HSH3230 HSH NORDBANK MZC 12 12/19 0.000 %

2HP XFRA US42824C1099 HEWLETT PACKARD ENT. 0.058 EUR

7HP XFRA US40434L1052 HP INC DL -,01 0.118 EUR

AVLA XFRA US00912X3026 AIR LEASE CORP. A DL -,01 0.067 EUR

TC7 XFRA KYG887551060 TIANDE CHEMIC.HLDG.HD-,01 0.009 EUR

HM9 XFRA US4403271046 HORACE MANN EDUC. DL-,001 0.245 EUR

5UI XFRA US91359V1070 UNIV.INS.HLD DL-,01 0.125 EUR

ELFB XFRA DE000ETFL474 DEKA OEKOM EO NACHH.U.ETF 0.190 EUR

ELF5 XFRA DE000ETFL458 DEKA MSCI EUR.EX EMU U.E. 2.000 EUR

MWZ1 XFRA US59156RBP29 METLIFE N-C PFD C 0.002 %

CS0 XFRA CNE100002B89 CSC FINANCIAL CO. H YC 1 0.024 EUR

WC41 XFRA CA9604105044 WESTJET AIRLINES VTG SHS 0.092 EUR

0OV1 XFRA IT0005043507 OVS S.P.A. 0.150 EUR