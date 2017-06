Klartext: Uniper und Bayer

Liebe Leserin, lieber Leser,

das kann doch schön sein, wenn eine Mutter sieht, wie ihr eigenes Kind gewissermaßen flügge geworden ist. So geschehen gestern auf der ersten ordentlichen Hauptversammlung von Uniper - ehemalige Tochter von E.ON, seit September 2016 börsennotiert und seit Dezember 2016 Mitglied im MDAX.

Heute nun findet die erste ordentliche Hauptversammlung von Uniper statt. Das dürfte auch in Kreisen des obersten E.ON-Managements interessiert beobachtet werden. Und das, was das Uniper-Management da bisher mitteilte, konnte beruhigen und durchaus erfreuen - auch wenn es nicht sonderlich überraschend war. Konkret:

Uniper: Klasse Performance und schöne Dividende, aber...



"Alle Finanzziele für Geschäftsjahr 2016 erreicht" - konnte Klaus Schäfer, der Vorstandsvorsitzende von Uniper, in der Essener Grugahalle verkünden. Und auch die Aktionäre können sich direkt über Dividende (0,55 Euro pro Aktie) und Kursgewinne (rund 75% seit dem Börsengang im September 2016!) freuen. Wen störte da schon ein Gegenantrag vom Dachverband Kritische Aktionäre? Uniper sei "maximal intransparent bezüglich der Herkunft seiner Kohle", und es werde "Blutkohle" importiert, so hieß es von Seiten des Dachverbands. Da aber kaum ein Aktionär dafür Interesse zeigte, wurde das gewissermaßen weggelächelt.

Und die Mutter E.ON konnte gewissermaßen zufrieden nickend beobachten, wie sich ihre Tochter geschlagen hat. Allerdings mit dem Unterschied, dass in diesem Bild eine Tochter auch zur "ehemaligen Tochter" werden kann. Insofern beende ich die Analogie zum Familienbild hiermit, bevor dieses Bild in Gefahr ist, völlig zusammen zu brechen.

Dann der Blick auf Bayer:

Gefällt mir nicht: Bayer übernimmt Monsanto und verkauft Anteile an Covestro. Der teure Kaufpreis für Monsanto wird offensichtlich auch dadurch bezahlt, dass Bayer schöne Beteiligungen abstößt. Konkret: Laut Angaben vom 7. Juni hat die Bayer AG 17,25 Millionen Covestro-Aktien aus dem eigenen Bestand an institutionelle Investoren abgegeben. Der Kaufpreis lag demnach bei 62,25 Euro je Aktie. Das bringt immerhin rund 1,07 Milliärdchen Euro ein. Der Anteil von Bayer an Covestro hat sich dadurch allerdings von 53,3% auf 44,8% verringert, teilte das Unternehmen mit.

Bayer: Cash für die Übernahme von Monsanto (oje)

Und der Anteil dürfte sich weiter verringern. Denn Bayer wird weitere 4% an Covestro an den "Bayer Pension Fund" abgeben. Und dann will Bayer auch noch eine Wandelanleihe ausgeben, die den grandiosen Zinssatz von 0,05% haben soll. Die Tilgung soll dabei auch in Covestro-Aktien erfolgen können.

Aus Sicht von Bayer nicht schlecht: Man zahlt nur Mini-Zinsen, und tilgt ggf. in Covestro-Aktien, die man bereits hat. Falls deren Kurs stark steigen sollte, kann Bayer auch in "Cash" tilgen, denn so wie ich es verstehe hat Bayer die Wahl. Damit finde ich diese Wandelanleihe allerdings aus Anlegersicht zu den in der Meldung (7.6.2017) von Bayer genannten Eckdaten nicht interessant.

Dann noch das Zitat zum Tag: "Das beste Mittel, jeden Tag gut zu beginnen, ist, beim Erwachen daran zu denken, ob man nicht wenigstens einem Menschen an diesem Tag eine Freude machen könne." - Nietzsche

