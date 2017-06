Frankfurt - Heute hält der Primärmarktkalender keine Emissionen mehr bereit, und so können Marktteilnehmer die gestrigen Großereignisse (EZB, UK-Wahl) noch einmal in Ruhe Revue passieren lassen, so die Analysten der Helaba.Außerdem gebe es einige Hinweise auf die Auktionsaktivitäten der kommenden Handelswoche. So würden Frankreich und Spanien bekannt geben, welche Anleihen am Donnerstag zur Disposition stünden. Darüber hinaus fänden sich in der nächsten Woche die Niederlande, Deutschland, Italien und die USA auf der Agenda.

