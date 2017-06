Düsseldorf - Die EZB hat erwartungsgemäß keine Änderung ihrer Zinssätze sowie des monatlichen Anleihekaufvolumens beschlossen, berichten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So bleibe der Hauptrefinanzierungssatz bei 0% und der Einlagensatz bei -0,40%. Die monatlichen Assetkäufe sollten sich weiterhin auf 60 Mrd. EUR belaufen. Aufgrund nicht mehr vorhandener Deflationsrisiken sei indes die "forward guidance" angepasst worden. So habe die EZB in Bezug auf die Leitzinsen darauf verzichtet, ein niedrigeres Niveau in Aussicht zu stellen. Der entsprechende Passus laute nun nur noch "die EZB-Zinsen für längere Zeit und weit über den Zeithorizont des Nettoerwerbs von Vermögenswerten hinaus auf dem aktuellen Niveau zu belassen".

