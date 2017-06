FRANKFURT (dpa-AFX) - Der überraschende Wahlausgang in Großbritannien ist zumindest aus Finanzmarktsicht nicht mit dem Brexit-Votum vor etwa einem Jahr gleichzusetzen. "Das ist keine Wiederholung des Brexit-Votums vom 23. Juni", heißt es in einem Kommentar des Bankhauses Berenberg vom Freitag. Zunächst werde die politische Unsicherheit, die aus dem Wahlergebnis resultiere, kompensiert durch die Möglichkeit, dass der Brexit nun abgesagt werde. Berenberg-Fachmann Kallum Pickering sieht die Wahrscheinlichkeit hierfür aber als gering an. Allerdings werde die Unsicherheit zusätzlich gedämpft durch die Aussicht auf einen weniger harten Brexit./bgf/jkr/fbr

