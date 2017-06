Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-06-09 / 09:30 Leipzig/Hamburg, 09.06.2017 - Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508) veräußert erfolgreich nach knapp 20-monatiger Haltedauer ein modernes Büroobjekt in Hamburg an die Firma BlackRock Investment Management Ltd. mit Gewinn. Das ca. 28.500 Quadratmeter große "Economic Center" und 547. Objekt im publity Portfolio hat den AXA Konzern sowie die Daimler AG als Ankermieter. Erst im März 2017 konnten mit dem Hauptzollamt sowie der Bilfinger Hochbau GmbH weitere namhafte Mieter gewonnen werden. "Das Hamburger Objekt war Mitte 2015 der erste prominente Einkauf von publity in der Hansestadt. Mit verschiedenen Asset-Management-Maßnahmen konnten wir das Objekt deutlich aufwerten. Zudem hat der Bürostandort Hamburg in der Zwischenzeit im nationalen Vergleich deutlich zulegen können. Die erfolgreiche Wertsteigerung haben wir nun realisieren und die Immobilie profitabel verkaufen können",so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG. Das "Economic Center" befindet sich im Stadtteil Hammerbrook, ca. 1,5 km östlich der Hamburger Innenstadt, und liegt auf einem 9.470 Quadratmeter großen Grundstück. Zu dem Objekt gehören darüber hinaus 318 PKW-Stellplätze. Der aus zwei verbundenen Gebäudeteilen bestehende Komplex erstreckt sich vom Keller über sechs Obergeschosse und verfügt über einen großen Showroom. Die Immobilie bildet einen Teil eines größeren Bürokomplexes, der im Jahr 2001 entwickelt wurde und aus vier angeschlossenen Gebäuden mit drei Innenhöfen besteht. Die Kanzlei CMS Hasche Sigle hat mit einem Team um Lead Partner Frank Schneider die umfassende rechtliche Beratung bei der Transaktion, darunter die Projektsteuerung und die Legal Due Diligence, übernommen. Ebenso war die NAI Apollo Group bei dieser Transaktion vermittelnd tätig. *Pressekontakt:* Finanzpresse und Investor Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Peggy Kropmanns Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: publity@edicto.de *Über publity* Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang an Joint Venture Transaktionen. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: publity AG Schlagwort(e): Immobilien 2017-06-09 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: publity AG Landsteinerstr. 6 04103 Leipzig Deutschland Telefon: 0341 26178710 Fax: 0341 2617832 E-Mail: info@publity.de Internet: www.publity.de ISIN: DE0006972508 WKN: 697250 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP-Media 581765 2017-06-09

