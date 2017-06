Thomas Hochrein, Jahrgang 1979, studierte Diplom-Physik an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Im Anschluss daran war er ab dem Jahr 2004 bei einem mittelständischen Hersteller und Entwickler für Präzisionsspritzgussteile mit eigener Compoundierung für Hochleistungspolymere für die Bereiche Forschung und Entwicklung verantwortlich sowie Assistent der Geschäftsleitung.

Seit 2007 ist er in der Forschung des SKZ tätig: Anfangs als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektleiter in den Bereichen Compoundieren und Extrudieren, ab 2011 dann als Geschäftsfeldleiter für den Bereich Messtechnik und seit Beginn des Jahres 2014 erfolgreich als Bereichsleiter für Produkte & Prozesse. 2008 war er einige Zeit Gastwissenschaftler an der Rice University in Houston (Texas, USA). Zuletzt führte er sehr erfolgreich ein Qualitätsmanagementsystem in der Gesellschaft ein.

Im Jahr ...

