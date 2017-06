Hamburg - Die Märkte für Unternehmensanleihen in Euro bieten weiterhin günstige Bedingungen für Fremdkapital emittierende Unternehmen, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Gemessen am iBoxx EUR Corporate würden die Kreditspreads bei einem Niveau von 52,3 Basispunkten ein emittentenfreundliches Umfeld signalisieren. Würden Unternehmen des Finanzsektors ausgeklammert, verstärke sich diese Erkenntnis zusätzlich. Der iBoxx EUR Non-Financial notiere gegenwärtig bei 46,5 Basispunkten (Stand 07.06.2017). Seit Juni 2016 dominiere in der Assetklasse für Unternehmensanleihen mit der EZB ein neuer Marktteilnehmer die Schlagzeilen. Die Analysten würden dieses Jubiläum zum Anlass nehmen, den Einfluss des Ankaufprogramms auf den Anleihemarkt zu analysieren.

