In der Berliner BVG und S-Bahn wurden im vergangenen Jahr über 600.000 Mal Schwarzfahrer erwischt. Bei Fahrscheinkontrollen in der BVG hatte jeder 17. der Kontrollierten kein gültiges Ticket dabei, in der S-Bahn nur jeder 26. Über 17 Millionen Euro forderte allein die BVG deswegen als erhöhtes Beförderungsentgelt. In der Hauptstadt gibt es die meisten Schwarzfahrer, so das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...