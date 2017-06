Gibt es wieder neue Hoffnung für Solarworld? Die Aktie kann heute kräftig zulegen und steigt über die Marke von 1,20 Euro. Damit summiert sich der Wochengewinn auf 23,5% - noch am 07. Juni verlor das Solarworld-Papier ganze 23% an Wert. Solarworld mit gut 3000 Beschäftigten hatte am 11. Mai Insolvenz angemeldet. Firmenchef Frank Asbeck macht für sein Scheitern Dumping-Angebote...

Den vollständigen Artikel lesen ...