Es geht weiter: Am Freitag gewinnt der Roboterauto-Profiteur Norcom sieben Prozent. Seit Erstempfehlung im AKTIONÄR Hot Stock Report liegt das Plus bei 900 Prozent. Jetzt haben wir beim Norcom-Vorstand nachgefragt. Er sagt: "Wir befinden uns fortwährend in Gesprächen mit interessierten kleineren Investoren und Family Offices. Das Feedback, das wir bekommen, ist durchweg positiv - unsere Equity Story überzeugt. Es kann gut sein, dass einige dieser Investoren erste Positionen erworben haben." Und weiter: "Wir befinden uns bei namhaften Unternehmen in der Einführungsphase unserer Big-Data-Produkte. Wir sind mit weiteren potenziellen Kunden im Gespräch - das Geschäft 2017 verläuft daher bisher wie erwartet."

